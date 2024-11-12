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В Британии призвали добавить атакующий потенциал в ПВО НАТО

Маршал ВВС Британии: европейская ПВО должна обладать атакующим потенциалом

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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Возможности Великобритании и других европейских союзников по НАТО в области противовоздушной и противоракетной обороны должны обладать атакующим потенциалом. Об этом заявил начальник штаба ВВС Великобритании маршал авиации Ричард Найтон, сообщает газета The Times.

«Важная истина гласит, что лучшая защита — это нападение», — сказал Найтон, выступая в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI).

Он сослался на ситуацию с Вооруженными силами Украины, которые не могут полностью защититься от всех применяемых российскими воздушными силами авиационных бомб.

«И нам, и им необходима возможность атаковать наземные самолеты, запускающие такие бомбы», — добавил Найтон, подчеркивая, что любая система противовоздушной обороны должна включать элементы атаки.

Кроме того, Найтон указал на изменения в возможных будущих военных конфликтах, отметив, что Соединенное Королевство и его союзники больше не будут обладать подавляющим преимуществом в воздухе.

Накануне газета The Telegraph писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут обратиться к Байдену, чтобы убедить его снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России до того, как США возглавит Дональд Трамп.

Ранее в Кремле прокомментировали план лидеров Европы выпросить у Байдена разрешение бить вглубь РФ.

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