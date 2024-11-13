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ОДК представила новый двигатель для боевых самолетов

В ОДК заявили, что их новый двигатель улучшит современные боевые самолеты

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) представила на авиасалоне Airshow China в Чжухае двигатель пятого поколения для оперативно-тактической авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора ОДК по продажам и сервису Алексея Нестеренко.

Замгендиректора отметил, что основные преимущества нового двигателя заключаются в улучшении отдельных характеристик. В частности, речь идет о повышении силы тяги при прежних габаритах. Новый двигатель способен дать до 14,5 тонн тяги, а его ресурс увеличен в три раза. Благодаря этому, по словам Нестеренко, срок жизни устройства существенно вырос.

«При снижении требований по ресурсу возможно увеличение тяги для соответствия требованиям самолетов пятого поколения», — отметил представитель корпорации.

Также в двигателе применили новые технические решения, которые позволяют снизить расход топлива до 7% на всех режимах полета. Благодаря этому, самолеты смогут выполнять больше сложных элементов, а дальность их полета вырастет.

Презентацию нового двигателя анонсировали 8 ноября. В ОДК сообщали, что также на Airshow China представят усовершенствованный мотор АЛ-31ФН пятой серии и двигатель СМ-100 для перспективных беспилотных летательных аппаратов и учебно-боевых самолетов.

Ранее «Ростех» передал ВКС России новую партию истребителей пятого поколения.

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