Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ОДК покажет новый двигатель для боевых самолетов

«Ростех»: ОДК покажет новый двигатель для боевых самолетов на Airshow China

close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации «Ростех» планирует показать новый двигатель для боевых самолетов на международной выставке Airshow China 2024. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В ОДК уточнили, что главной премьерой будет полноразмерный макет новейшего двигателя для оперативно-тактической авиации.

«Он превосходит своих предшественников по таким характеристикам, как ресурс, расход топлива и тяга. Он фактически является двигателем пятого поколения», — отмечается в публикации.

Кроме того, на выставке впервые будет представлен усовершенствованный двигатель АЛ-31ФН пятой серии. По информации корпорации, новое изделие сможет увеличить высоту и дальность полета самолетов. Также в Китае покажут макет двигателя СМ-100 для перспективных беспилотных летательных аппаратов и учебно-боевых самолетов. Всего в экспозиции ОДК намерены разместить восемь экспонатов, в том числе макеты двигателей для самолетов и вертолетов.

В июне сообщалось, что ОДК сконструирует первые отечественные двигатели для сверхлегких ракет.

Ранее авиакомпании пожаловались на работу российских свечей зажигания с двигателями Superjet.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами