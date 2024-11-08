ОДК покажет новый двигатель для боевых самолетов

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации «Ростех» планирует показать новый двигатель для боевых самолетов на международной выставке Airshow China 2024. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В ОДК уточнили, что главной премьерой будет полноразмерный макет новейшего двигателя для оперативно-тактической авиации.

«Он превосходит своих предшественников по таким характеристикам, как ресурс, расход топлива и тяга. Он фактически является двигателем пятого поколения», — отмечается в публикации.

Кроме того, на выставке впервые будет представлен усовершенствованный двигатель АЛ-31ФН пятой серии. По информации корпорации, новое изделие сможет увеличить высоту и дальность полета самолетов. Также в Китае покажут макет двигателя СМ-100 для перспективных беспилотных летательных аппаратов и учебно-боевых самолетов. Всего в экспозиции ОДК намерены разместить восемь экспонатов, в том числе макеты двигателей для самолетов и вертолетов.

В июне сообщалось, что ОДК сконструирует первые отечественные двигатели для сверхлегких ракет.

Ранее авиакомпании пожаловались на работу российских свечей зажигания с двигателями Superjet.