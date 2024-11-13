В Пензенской области нашли место падения трех беспилотников

На территории Пензенской области упали три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трех БПЛА», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 6:05 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, жилые дома не задеты, отметил Мельниченко. Сейчас на месте происшествия организована работа экстренных служб, выясняются обстоятельства случившегося, добавил губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный аналитик объяснил, почему беспилотники залетают вглубь России.