Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойца СВО с позывным «Барсик» лишили прав за чужую пьяную езду

Baza: в Элисте военного лишили прав за чужую пьяную езду, пока он был на СВО

close
Максим Блинов/РИА Новости

Российского военнослужащего с позывным «Барсик» лишили водительских прав за пьяную езду в Элисте. В этот момент боец был на специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, военному стало известно о лишении водительских прав, когда ему на «Госуслугах» пришел штраф в размере 35 тысяч рублей. «Барсик», испугавшись блокировки банковской карты, оплатил его. Однако он только потом узнал, за что его оштрафовали. Оказалось, что 17 мая военнослужащий якобы пьяным попался за рулем. Однако в этот момент он находился на фронте.

Военный прибыл в отпуск в Элисту, где ему показали протокол о нарушении. В документе говорится, что боец предоставил свое водительское удостоверение для подтверждения личности, хотя в этот момент оно было при нем в сотнях километрах от Элисты. Полиция также предоставила «Барсику» видеодоказательства нарушения. На соответствующем видео запечатлен другой человек, хоть и похожий на военнослужащего.

Боец вместе с активистами «Народного фронта» обратился в Следственный комитет. На спецоперации он служит водителем, поэтому ему необходимы права. Теперь следователи проверят работу полицейских и разыщут «двойника» военного, пишет Baza.

Ранее был назван самый популярный автомобиль на фронте среди бойцов СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами