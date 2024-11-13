Бойца СВО с позывным «Барсик» лишили прав за чужую пьяную езду

Российского военнослужащего с позывным «Барсик» лишили водительских прав за пьяную езду в Элисте. В этот момент боец был на специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, военному стало известно о лишении водительских прав, когда ему на «Госуслугах» пришел штраф в размере 35 тысяч рублей. «Барсик», испугавшись блокировки банковской карты, оплатил его. Однако он только потом узнал, за что его оштрафовали. Оказалось, что 17 мая военнослужащий якобы пьяным попался за рулем. Однако в этот момент он находился на фронте.

Военный прибыл в отпуск в Элисту, где ему показали протокол о нарушении. В документе говорится, что боец предоставил свое водительское удостоверение для подтверждения личности, хотя в этот момент оно было при нем в сотнях километрах от Элисты. Полиция также предоставила «Барсику» видеодоказательства нарушения. На соответствующем видео запечатлен другой человек, хоть и похожий на военнослужащего.

Боец вместе с активистами «Народного фронта» обратился в Следственный комитет. На спецоперации он служит водителем, поэтому ему необходимы права. Теперь следователи проверят работу полицейских и разыщут «двойника» военного, пишет Baza.

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