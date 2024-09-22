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Назван самый популярный автомобиль на фронте среди бойцов СВО

Военкор Кубатьян: среди машин в зоне СВО фаворитом остается «буханка»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российские военные, находящиеся на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), регулярно используют легковые автомобили, а самым популярным среди солдат остается УАЗ-452, известный в народе как «буханка». Об этом в своем материале пишет военный корреспондент «Комсомольской правды» Георгий Кубатьян.

«Среди всех гражданских машин «буханка» УАЗ-452 остается фаворитом. Дешевая, крепкая, проходимая и пассажиров берет много», — рассказал журналист.

По его словам, он неоднократно наблюдал, как этот автомобиль выручал военных. Военкор привел в пример случай в Луганске, где практически разбитая в хлам «буханка» не только ехала, но и перевозила на себе вооруженных бойцов.

Кубатьян добавил, что однажды лично проехал на «буханке», нагруженной солдатами и топливом, по левому берегу Днепра, который ВСУ обстреливали зажигательными снарядами. УАЗ справился со своей задачей, и поездка закончилась благополучно.

Среди других популярных средств транспорта в зоне СВО — мотоциклы, «Жигули», «Нива», УАЗ «Патриот» и другие.

В августе 2024 года УАЗ продал в России около 3 тыс. автомобилей, 45% из них пришлось на семейство СГР («Буханка»). Сообщалось, что в ближайшее время компания также планирует начать выпускать три новинки.

Ранее стало известно, что в РФ начали продавать машину, которая должна стать конкурентом «буханки».

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