Обвиняемый в коррупции одесский экс-военком уволился из ВСУ

Обвиняемый в коррупции глава Одесского территориального центра комплектации (аналог военного комиссариата) Евгений Борисов уволился из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, Борисов уволился из армии через военно-врачебную комиссию.

В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский поручил освободить от должности подозреваемого в незаконном обогащении Борисова.

По информации украинских журналистов, семья Борисова купила виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн после введения на Украине военного положения в феврале 2022 года. Только виллу оценили в €4 млн. Также сообщалось, что в конце декабря 2022 года военком выезжал в эту страну на 20 дней. Сам Борисов заявил, что его жена занимается в Европе розничной торговлей, а сам он не вникает в ее дела и не знает, есть ли у его семьи какая-либо недвижимость в Испании.

Ранее генерал ВСУ рассказал о срыве оборонного заказа из-за коррупции на Украине.