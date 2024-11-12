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Военкор заявил, что российские бойцы используют в зоне СВО технологию Илона Маска

Военкор Коц: ВС России активно используют спутники Илона Маска в зоне СВО

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Patrick Pleul/Pool via Reuters

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России взяли на вооружение в зоне проведения специальной военной операции (СВО) технологию американского предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц, передает «Военное дело».

По словам журналиста, речь идет о терминалах спутниковой связи компании Starlink.

«Старлинком» в войсках мы активно пользуемся на территории СВО. Через него в том числе идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА», — сказал военкор.

Коц добавил, что применение подобных технологий позволило поднять уровень российской разведки. Кроме того, Starlink улучшил возможность отслеживания передвижения украинских войск, отметил корреспондент.

Журналист обратил внимание, что в России аналогичных систем пока что нет. Из-за этого приходится пользоваться американскими технологиями, подчеркнул Коц.

5 ноября швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что Маск с помощью разработанной его компанией SpaceX спутниковой сети Starlink взял под контроль Украину. Издание отметило, что именно предприниматель решает, где, для кого и когда активировать свои спутники.

Ранее Маск оценил положение Украины на поле боя.

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Операция на Украине
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