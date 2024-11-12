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Нидерланды выделят на свою оборону дополнительные €716 млн «из-за растущих угроз»

Министр Брекелманс: Нидерланды выделят на оборону дополнительные €716 млн

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Alina Smutko/Reuters

Правительство Нидерландов дополнительно выделит на оборону €716 млн из-за растущих угроз. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс на своей странице в X.

По его словам, правительство инвестирует такую сумму «из-за растущих угроз». Средства поддержат противовоздушную оборону, инновации, развертывание войск на более длительное время, а также национальную безопасность Нидерландов, написал Брекелманс.

Таким образом, королевство планирует привести расходы на оборону в соответствие со стандартом НАТО в 2%. €716 млн станут дополнениями к ранее выделенным на оборону средствам в размере €2,4 млрд.

В сентябре Брекелманс сообщал, что Нидерланды увеличат расходы на оборону более чем на 10% — до почти €24 млрд. Сейчас оборонный бюджет страны составляет €21,4 млрд, или 1,95% от ВВП.

В конце октября стало известно, что Великобритания планирует дополнительно выделить на военные нужды 2,9 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд). £400 млн из этой суммы пойдут на 6%-ное повышение окладов военнослужащих.

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