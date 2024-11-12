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Тайвань заподозрили в тайных поставках систем ПВО на Украину

Forbes: Тайвань мог передать Украине крупную партию старых систем ПВО Hawk

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Shutterstock

Тайвань, возможно, передал Украине крупную партию старых систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Об этом сообщил журнал Forbes, сославшись на бывшего сотрудника министерства обороны США Тони Ху.

В материале отмечается, что первые слухи о сделке между Киевом и властями острова появились еще в прошлом году. Они могли заключить договор в области обороны при содействии со стороны Вашингтона, уточнили авторы статьи.

По информации журналистов, в общей сложности Тайвань мог предоставить украинским войскам 15 батарей Hawk. Каждая из них состояла из шести пусковых установок с тремя ракетами и соответствующими радарами.

Из публикации следует, что сейчас эти средства ПВО составляют треть от всей системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зенитные ракетные комплексы Hawk были разработаны в США более 60 лет назад. К текущему моменту большинство стран — членов НАТО отказались от использования этих систем ПВО, но они все еще считаются достаточно надежными и высокомобильными машинами. Более того, ракеты от данного комплекса можно использовать для более современных средств противовоздушной обороны Nasams. Последние также имеются в распоряжении Киева.

Ранее в США пообещали выделить $6 млрд на помощь Украине до инаугурации нового президента.

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