Тайвань заподозрили в тайных поставках систем ПВО на Украину

Тайвань, возможно, передал Украине крупную партию старых систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Об этом сообщил журнал Forbes, сославшись на бывшего сотрудника министерства обороны США Тони Ху.

В материале отмечается, что первые слухи о сделке между Киевом и властями острова появились еще в прошлом году. Они могли заключить договор в области обороны при содействии со стороны Вашингтона, уточнили авторы статьи.

По информации журналистов, в общей сложности Тайвань мог предоставить украинским войскам 15 батарей Hawk. Каждая из них состояла из шести пусковых установок с тремя ракетами и соответствующими радарами.

Из публикации следует, что сейчас эти средства ПВО составляют треть от всей системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зенитные ракетные комплексы Hawk были разработаны в США более 60 лет назад. К текущему моменту большинство стран — членов НАТО отказались от использования этих систем ПВО, но они все еще считаются достаточно надежными и высокомобильными машинами. Более того, ракеты от данного комплекса можно использовать для более современных средств противовоздушной обороны Nasams. Последние также имеются в распоряжении Киева.

Ранее в США пообещали выделить $6 млрд на помощь Украине до инаугурации нового президента.