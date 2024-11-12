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В генштабе Польши заявили, что не будут сбивать ракеты и беспилотники над Украиной

Генерал Кукула: Польша не будет сбивать ракеты и БПЛА над Украиной

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Michal Dyjuk/AP

Польша не будет сбивать над территорией Украины ракеты или беспилотники, летящие в сторону ее границы. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, генерал пояснил, что Польша не будет этого делать, и позиция страны совпадает с позицией других стран Североатлантического альянса.

«Сегодня наша ответственность за защиту союзного неба [стран НАТО] определяется нашими границами», — сказал Кукула.

В польском руководстве, по-видимому, нет единства по этому вопросу. Так, 12 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что новая база противоракетной обороны (ПРО) Североатлантического альянса в польском Редзиково сможет сбивать российские ракеты, если они будут направлены на территорию страны.

В свою очередь, 4 ноября заместитель главы правительства и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский выразил мнение, что, призывая Польшу сбивать российские ракеты над Украиной, президент Зеленский хочет втянуть ее в войну.

Ранее в МИД ответили на заявления Польши о возможном перехвате российских ракет.

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