В МИД РФ ответили на заявления Польши о возможном перехвате ракет

Заявления властей Польши относительно возможности перехвата российских ракет являются безответственными. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — сказал дипломат.

Таким образом он отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил, что база противоракетной обороны (ПРО) Североатлантического альянса в польском Редзиково сможет сбивать российские ракеты, если они будут направлены на территорию республики.

Глава польского внешнеполитического ведомства также сказал, что провел необходимые переговоры, чтобы была возможность «сбивать и российские ракеты, летящие по Польше, а не только иранские ракеты, летящие по США».

База, о которой идет речь, предназначена для обнаружения, отслеживания, а также перехвата баллистических ракет. В Соединенных Штатах заявляли, что, несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России.

Ранее Зеленский признал неготовность Запада сбивать российские ракеты.