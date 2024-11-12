Британия планирует возобновить производство ядерного топлива для нужд обороны

Великобритания планирует возобновить производство ядерного топлива для нужд обороны. Об этом сообщает UK Defence Journal со ссылкой на главу минобороны королевства Джона Хили.

«Правительство привержено модернизации производства оборонного ядерного топлива в рамках Defense Nuclear Enterprise. Мы начинаем взаимодействие с промышленностью для разработки вариантов того, как это требование может быть выполнено», — сказал министр.

Хили добавил, что вопрос будет решен в рамках международных обязательств, включая Договор о нераспространении ядерного оружия. По его словам, Великобритания ответственно относится к подобной практике.

Глава оборонного ведомства пояснил, что проект предполагает соблюдение добровольного моратория Великобритании на производство расщепляющихся материалов для ядерного оружия, политика которого действует с 1995 года.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не должна обладать ядерным оружием. Он напомнил, что страна договорилась с Великобританией и Францией разрабатывать ракеты, которые не будут нести ядерные боеголовки.

Ранее россияне назвали главного противника в возможном ядерном противостоянии.