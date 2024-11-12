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Британия планирует возобновить производство ядерного топлива для нужд обороны

Глава минобороны Хили: Великобритания возобновит производство ядерного топлива

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Kin Cheung/AP

Великобритания планирует возобновить производство ядерного топлива для нужд обороны. Об этом сообщает UK Defence Journal со ссылкой на главу минобороны королевства Джона Хили.

«Правительство привержено модернизации производства оборонного ядерного топлива в рамках Defense Nuclear Enterprise. Мы начинаем взаимодействие с промышленностью для разработки вариантов того, как это требование может быть выполнено», — сказал министр.

Хили добавил, что вопрос будет решен в рамках международных обязательств, включая Договор о нераспространении ядерного оружия. По его словам, Великобритания ответственно относится к подобной практике.

Глава оборонного ведомства пояснил, что проект предполагает соблюдение добровольного моратория Великобритании на производство расщепляющихся материалов для ядерного оружия, политика которого действует с 1995 года.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не должна обладать ядерным оружием. Он напомнил, что страна договорилась с Великобританией и Францией разрабатывать ракеты, которые не будут нести ядерные боеголовки.

Ранее россияне назвали главного противника в возможном ядерном противостоянии.

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