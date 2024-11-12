В районе украинского города Черкассы произошел взрыв

В районе города Черкассы в центральной части Украины произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Другие подробности не уточняются.

В настоящее время в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины действует режим воздушной тревоги.

Незадолго до этого назначенный Украиной глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал, что в ночь на 12 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной украинским властям части региона получили повреждения.

Поздним вечером 10 ноября украинские СМИ сообщали о ракетной атаке на Днепр. По данным журналистов, взрывы также были слышны в подконтрольном украинским войскам городе Славянске в Донецкой народной республике. Там на месте прилетов произошел пожар.

Российская армия начала проводить атаки на украинские объекты инфраструктуры с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по словам российских властей, лежит на украинских специальных службах. Как утверждает Министерство обороны РФ, удары направлены на целевые объекты в областях энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве.