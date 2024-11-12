Одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 мм была уничтожена группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным Черный.

По его словам, российские бойцы обнаружили группу украинских военных у автомобиля, после чего произвели выстрел.

Военный обратил внимание на значительные улучшения в вооружении российских снайперов, произошедшие с начала специальной военной операции. Он подчеркнул, что тяжелые винтовки «позволяют далеко работать, более продуктивно».

«Мощные. Плюс прицелы. Ну и как бы люди», — сказал снайпер.

Он уточнил, что эффективная дальность работы новой тяжелой винтовки составляет до 2,5 км.

«Мои работы на 1,5 км — уверенно, без всяких нареканий. По точности — вопросов ноль», — подчеркнул военный.

Незадолго до этого военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Оскол на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют эвакуировать граждан из Харьковской области.