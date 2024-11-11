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Киеву предложили членство в организации офицеров запаса НАТО

МО Украины: Киев пригласили в организацию офицеров запаса НАТО

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Yves Herman/Reuters

Украине предложили стать ассоциированным членом CIOR, международной организации, объединяющей офицеров запаса стран НАТО. Об этом сообщило Министерство обороны страны в своем Telegram-канале.

«Украину пригласили к ассоциированному членству в CIOR — одной из крупнейших мировых организаций, объединяющей офицеров запаса НАТО и аффилированной с альянсом», — сообщается в релизе.

В министерстве подчеркнули, что заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник обсудил с представителем CIOR Тоомасом Луманом вопросы привлечения офицеров запаса из стран НАТО к подготовке украинских военнослужащих в областях разминирования и ремонта западной военной техники.

По данным министерства, CIOR готова предоставить украинским офицерам возможность участвовать в учебных курсах, организованных языковой академией этой организации.

CIOR была основана в 1948 году и является крупнейшей в мире ассоциацией офицеров запаса, в которой представлены 34 страны.

11 ноября агентство Reuters написало, что приглашение Украины в Североатлантический альянс представляется менее вероятным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Ранее в офисе президента Украины упрекнули Запад в нежелании приглашать Киев в НАТО.

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