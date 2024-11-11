Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили о продвижении ВС РФ на Богуславском направлении

Глава МО Белоусов: ВС РФ продолжают продвигаться на Богуславском направлении

close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Российская армия продолжает уверенно продвигаться вперед на Богуславском направлении, заставляя Вооруженные силы Украины отступать. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме, опубликованной в Telegram-канале министерства.

Белоусов поздравил командование и личный состав 153-го танкового Смоленского Краснознамённого, ордена Кутузова полка с освобождением Колесниковки в Харьковской области.

«Сегодня, проявляя храбрость и самоотверженность, вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на Богуславском направлении, заставляя противника отступать», — заявил он.

По его словам группировки российский войск успешно проводили боевые действия на харьковском, Краснолиманском и Купянском направлениях. Глава Минобороны добавил, что солдаты успешно пробивали оборону ВСУ и занимали более выгодные позиции. Он поблагодарил бойцов за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность в том, что военные продолжать доблестно выполнять поставленные задачи.

До этого стало известно, что на Краснолиманском и Богуславском направлениях украинская армия применяет химические средства раздражающего действия. В их составе присутствовали не только хлорпикрин, но и другие вещества, в частноcти CS.

Ранее на Западе сообщили, что военные ВСУ стали массово сдаваться в плен после победы Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами