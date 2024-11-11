Российская армия продолжает уверенно продвигаться вперед на Богуславском направлении, заставляя Вооруженные силы Украины отступать. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме, опубликованной в Telegram-канале министерства.

Белоусов поздравил командование и личный состав 153-го танкового Смоленского Краснознамённого, ордена Кутузова полка с освобождением Колесниковки в Харьковской области.

«Сегодня, проявляя храбрость и самоотверженность, вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на Богуславском направлении, заставляя противника отступать», — заявил он.

По его словам группировки российский войск успешно проводили боевые действия на харьковском, Краснолиманском и Купянском направлениях. Глава Минобороны добавил, что солдаты успешно пробивали оборону ВСУ и занимали более выгодные позиции. Он поблагодарил бойцов за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность в том, что военные продолжать доблестно выполнять поставленные задачи.

До этого стало известно, что на Краснолиманском и Богуславском направлениях украинская армия применяет химические средства раздражающего действия. В их составе присутствовали не только хлорпикрин, но и другие вещества, в частноcти CS.

Ранее на Западе сообщили, что военные ВСУ стали массово сдаваться в плен после победы Трампа.