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Помощнику Путина показали боевое дежурство сил Черноморского флота в Крыму

Патрушеву в Крыму показали боевое дежурство сил Черноморского флота

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Черноморский флот (ЧФ), где познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил флота, его оснащением новейшим вооружением, военной и специальной техникой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Патрушев обсудил с главнокомандующим Военно-морским флотом Александром Моисеевым и командующим ЧФ Сергеем Пинчуком вопросы участия флота в защите интересов России, а также перспективы развития Военно-морского флота, способного противостоять вызовам и угрозам с моря и океана.

Накануне Патрушев сообщал, что США с союзниками по НАТО намерены в военных целях получить доступ в Черное море через реку Дунай, используя для этого внутренние водные пути Европы.

По словам помощника президента РФ, страны Североатлантического альянса ведут работы по расширению военно-морского присутствия в Черном море, по изменению режима черноморских проливов, установленных конвенцией Монтре.

Ранее в Крыму обсудили меры защиты региона с моря от атак ВСУ.

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