Российский офицер рассказал о своем первом бое с ВСУ в 2022 году

Офицер Вооруженных сил РФ Ильдар Юсупов рассказал «Московскому комсомольцу» о своем первом бое с украинскими военными в начале специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам майора, его первое столкновение с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло в сентябре 2022 года.

«Вдруг враг прорвал оборону. Десантники вынуждены были передислоцироваться и переместиться за наши ряды», — вспомнил он.

Однако ВСУ не знали о наличии второго эшелона российской обороны. Подразделение Юсупова отразило атаку противника и оттеснило его на изначальные позиции.

Бой длился примерно два-три часа, сказал майор. Он признался, что ему было страшно, но это не помешало выполнять боевую задачу. Страха нет «только у дураков», добавил Юсупов.

14 октября стало известно, что медальон спас жизнь участнику специальной военной операции из Осетии, который находился в зоне боевых действий в Курской области. Осколок мины ВСУ врезался мужчине в шею, но, столкнувшись с металлом цепочки, прошил только вену и остановился в 2 мм от артерии, рассказал офицер запаса Олег Марзоев, координирующий сбор помощи осетинским подразделениям на фронте. На цепочке военного висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, который считается покровителем мужчин.

Ранее российский боец выжил после восьми ударов дронов-камикадзе.