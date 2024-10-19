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Российский боец выжил после восьми ударов дронов-камикадзе

Российский боец с позывным Фунт выжил после восьми ударов дронов-камикадзе

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Российский военнослужащий с позывным Фунт выжил под ударами восьми дронов-камикадзе на протяжении 20 минут в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Черные гусары».

Отмечается, что мужчина получил легкое ранение. Также подчеркивается, что для военнослужащего это был первый бой.

14 октября медальон спас жизнь участнику специальной военной операции из Осетии, который находился в зоне боевых действий в Курской области. Осколок мины Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался мужчине в шею, но, столкнувшись с металлом цепочки, прошил только вену и остановился в 2 мм от артерии, рассказал офицер запаса Олег Марзоев, координирующий сбор помощи осетинским подразделениям на фронте. На цепочке военного висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, который считается покровителем мужчин.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы РФ получат крупную партию бронежилетов «Оберег» с увеличенной площадью защиты.

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Операция на Украине
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