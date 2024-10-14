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Амулет спас жизнь бойцу СВО в Курской области

Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО от попавшей в шею мины ВСУ

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Телеграм-канал «Марзоев Олег»

Медальон спас жизнь участнику специальной военной операции (СВО) из Осетии, который находился в зоне боевых действий в Курской области. Об этом сообщает Еadaily.

Осколок мины ВСУ врезался мужчине в шею, но, столкнувшись с металлом цепочки, прошил только вену и остановился в 2 мм от артерии, рассказал офицер запаса Олег Марзоев, координирующий сбор помощи осетинским подразделениям на фронте.

На цепочке военного висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, который считается покровителем мужчин.

До этого сообщалось что вооруженные силы РФ получат крупную партию бронежилетов «Оберег» с увеличенной площадью защиты. Новые бронежилеты соответствуют классу защиты БР-4 и останавливают бронебойную пулю с термоупрочненным сердечником из патронов к автоматическому оружию 7,62x39 мм и 5,45x39 мм.

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