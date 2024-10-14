Амулет спас жизнь бойцу СВО в Курской области

Медальон спас жизнь участнику специальной военной операции (СВО) из Осетии, который находился в зоне боевых действий в Курской области. Об этом сообщает Еadaily.

Осколок мины ВСУ врезался мужчине в шею, но, столкнувшись с металлом цепочки, прошил только вену и остановился в 2 мм от артерии, рассказал офицер запаса Олег Марзоев, координирующий сбор помощи осетинским подразделениям на фронте.

На цепочке военного висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, который считается покровителем мужчин.

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