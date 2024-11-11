Гвардии сержант Александр Шенгарей вместе с группой бойцов российской армии уничтожил колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, Шенгарей выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений Вооруженных сил России. После того, как разведка обнаружила скрытое передвижение противника, сержант навел боевую машину на цель, после чего открыл огонь.

«Получив координаты украинских боевиков, Александр быстро и точно навел боевую машину на цель, что позволило своевременно открыть огонь, не дав противнику возможности укрыться», — говорится в сообщении Минобороны.

Затем, как сообщает оборонное ведомство, расчет произвел залп и накрыл огнем колонну, после чего «враг в панике начал уводить уцелевшую технику».

После этого Шенгарей принял решение ударить по колонне техники противника еще одним залпом. В результате удара колонна противника была полностью уничтожена.

Утром того же дня военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения группировок российских войск «Север», «Юг» и «Запад» в течение недели, с 2 по 8 ноября, ликвидировали порядка 9,6 тысячи военнослужащих ВСУ и иностранных наемников на рубежах Луганской народной республики.

Ранее российские войска вошли в город Курахово в ДНР.