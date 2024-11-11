Силы РФ за неделю уничтожили 9,6 тысячи военных ВСУ в ЛНР

Подразделения группировок российских войск «Север», «Юг» и «Запад» в течение недели, с 2 по 8 ноября, ликвидировали 9 600 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на рубежах Луганской народной республики. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за указанный период российские войска отразили 43 контратаки ВСУ, отмечается незначительное снижение активности противника.

Марочко добавил, что ВС РФ также уничтожили 128 единиц автомобильной техники, 70 различных бронемашин, три танка, 65 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 17 полевых складов с боеприпасами.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что за время боев на Курском направлении с начала августа украинская армия потеряла более 31 090 военнослужащих, а также 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 БТР, 1102 боевые бронемашины, 843 автомобиля, 40 пусковых установок РСЗО и другой техники.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.