Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы РФ за неделю уничтожили 9,6 тысячи военных ВСУ в ЛНР

Марочко: ВС РФ за неделю уничтожили 9,6 тысячи военных ВСУ на рубежах ЛНР

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировок российских войск «Север», «Юг» и «Запад» в течение недели, с 2 по 8 ноября, ликвидировали 9 600 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на рубежах Луганской народной республики. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за указанный период российские войска отразили 43 контратаки ВСУ, отмечается незначительное снижение активности противника.

Марочко добавил, что ВС РФ также уничтожили 128 единиц автомобильной техники, 70 различных бронемашин, три танка, 65 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 17 полевых складов с боеприпасами.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что за время боев на Курском направлении с начала августа украинская армия потеряла более 31 090 военнослужащих, а также 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 БТР, 1102 боевые бронемашины, 843 автомобиля, 40 пусковых установок РСЗО и другой техники.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами