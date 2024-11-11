Украинский дрон пытался атаковать приграничный регион РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили около 12:00 мск. Украинские бойцы пытались с его помощью «совершить террористическую атаку» и нанести удар по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

10 ноября дроны ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в городе Шебекино, который расположен в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что здание находится на улице Шумилова.

Из-за действий украинских военных пострадал мужчина. Он навещал сына, квартира которого находится на третьем этаже дома.

По словам главы региона, после взрыва раненый оказался зажат под потолочной и межквартирной плитами. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и пытались вытащить гражданина, но в результате спасти его не удалось.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника пострадали два человека.