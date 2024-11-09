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В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ

Гладков: 2 человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области

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Два человека пострадали при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина ранена в результате атаки дрона-камикадзе по припаркованному автомобилю в селе Устинка Белгородского района. Пострадавшую с осколочными ранениями госпитализировали в больницу Белгорода.

Также в результате атаки FPV-дрона в селе Цаповка Борисовского района был ранен боец самообороны. Его доставили в городскую больницу Белгорода с минно-взрывной травмой.

9 ноября в Белгородской области очередным атакам со стороны Украины подверглось село Новое Волоконовского района. В результате атаки ранения получили три мирных жителя. По словам Гладкова, украинский беспилотник сбросил взрывные устройства во двор частного дома, где в это время находились мужчина и женщина.

Перед этим в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа. Атака произошла приблизительно в 16 часов.

Ранее в Белгородской области автомобиль подорвался на мине.

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