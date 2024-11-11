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На фронте ликвидировали украинского «Бога артиллерии»

В зоне СВО ликвидировали командира бригады ВСУ и «Бога артиллерии» Поддубченко

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Alina Smutko/Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) был ликвидирован командир одной из бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Поддубченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот фронта».

По его информации, это произошло «где-то» на линии фронта.

Поддубченко родился в городе Умань в Черкасской области Украины. Сослуживцы дали ему прозвище «Бог артиллерии».

1 ноября военный блогер, автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов сообщил, что потери ВСУ, согласно официально опубликованным некрологам, достигли отметки в 524 тысячи человек.

Как рассказал этот эксперт, который считает потери украинской армии с помощью специальной программы, соответствующие данные публикуют сами украинцы.

По его словам, цифра в 524 тысячи, скорее всего, занижена. Татаринов связал это с тем, что ежедневные потери ВСУ до Южно-Донбасской операции составляли 400-500 человек, а сейчас выросли до 600-700 некрологов ежедневно.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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