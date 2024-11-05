На Урале бывший бьюти-мастер подписала контракт на СВО, чтобы спасти сына

Жительница Челябинской области отправилась в зону проведения специальной военной операции на Украине (СВО), чтобы помочь своему ребенку с инвалидностью. Историю женщины рассказали журналисты издания «Карталиская новь».

Бьюти-мастер из города Карталы, которая занималась перманентным макияжем, а также аппаратной косметологией, сейчас проходит обучение в Уральском медицинском колледже по специальности «Сестринское дело». Также она окончила курсы по тактической медицине. 35-летняя женщина с позывным «Мира» рассказала, что решила отправиться на линию соприкосновения, в первую очередь, потому что считает себя патриотом, но принять окончательное решение помогла информация о том, что ее сын с инвалидностью сможет получить от государства дорогостоящую реабилитацию бесплатно и вне очереди, если она получит звание «ветерана боевых действий».

Шестилетний сын уралки переболел ковидом, который дал тяжелые осложнения на нервную систему. Мальчику нужно постоянное лечение.

«Ждать нет времени, нужно восстанавливать здоровье прямо сейчас. Какие у меня есть варианты? Умолять о помощи, открывать сбор денег в интернете или искать спонсоров?! <...> Когда узнала, если родитель является участником СВО, то реабилитация и лечение для ребенка будут без очереди и бесплатно, ни минуты не сомневалась. Это стало решающей причиной, если совсем честно», — призналась будущая медсестра.

Женщина отметила, что готова сделать все возможное, чтобы восстановить здоровье сына. И уверена, что так же, как она, поступила бы каждая мать.

Ранее школьница из Новосибирска отправилась на СВО, не сказав родителям.