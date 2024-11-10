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ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы оперативного штаба «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля: в секторе Газа уничтожен глава штаба «Исламского джихада»

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Amir Cohen/Reuters

Руководитель оперативного штаба палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) Мухаммед Абу Сахиль ликвидирован в результате авиаудара по северной части сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«Израильские Военно-воздушные силы нанесли точный удар и ликвидировали террориста Мухаммеда Абу Сахиля, руководителя операций террористической организации «Исламский джихад» в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что «террорист был значимой фигурой»: занимался планированием и осуществлением террористической деятельности, а также координировал с палестинским движением ХАМАС атаки против израильских мирных жителей и войск Армии обороны Израиля, действующих в секторе Газа.

В израильской армии уточнили, что перед авиаударом были предприняты многочисленные шаги для снижения вреда гражданскому населению.

Более года назад, 7 октября 2023 года, члены радикальной палестинской группировки ХАМАС атаковали территорию Израиля. Они захватили около 250 заложников в приграничной зоне. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

10 ноября новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армии обороны Израиля удалось разгромить ХАМАС и шиитское ливанское движение «Хезболла». По его словам, ХАМАС разгромлен с организационной точки зрения, но в секторе Газа все еще есть разрозненные отряды террористов.

Ранее израильтяне массово вышли на улицы в поддержку заложников, удерживаемых в Газе.

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