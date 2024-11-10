Израильтяне массово вышли на улицы в поддержку заложников, удерживаемых в Газе

Тысячи человек вышли на улицы городов Израиля на акции в поддержку заложников, уже 400 дней удерживаемых радикалами в секторе Газа. Об этом пишет издание Haaretz.

Отмечается, что демонстрации проходят сразу в нескольких городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Нетании, Хадере, Эйлате. Митингующие скандируют лозунги в поддержку заложников.

Часть митингующих требуют немедленного заключения сделки с радикалами в секторе Газа для освобождения всех похищенных.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера». В ходе нее был ликвидирован глава «Хезболлы» Хасан Насралла.

Более года назад, 7 октября 2023 года, боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля. Они захватили 250 заложников в приграничной зоне. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

Ранее протестующие перекрыли центр Тель-Авива из-за увольнения министра обороны.