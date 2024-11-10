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ВСУ атаковали Россию 84 беспилотниками дальнего действия

Минобороны РФ: ВСУ атаковали Россию 84 беспилотниками дальнего действия

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Inna Varenytsia/REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в общей сложности применили 10 ноября 84 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) дальнего действия.

Отмечается, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в штатном режиме. Уточняется, что все воздушные цели были либо сбиты, либо подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Минобороны добавили, что главной целью ВСУ было нанесение ущерба по объектам на московском направлении. Утром в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотника.

Также отмечалось, что 14 беспилотников были перехвачены или уничтожены — над территорией Брянской, по семь — над территориями Орловской и Калужской, шесть — над территорией Курской и два над территорией Тульской областей. Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево утром не отправляли и не принимали рейсы. Самолеты перенаправили на запасной аэродром, а в Шереметьево ввели план «Ковер».

Ранее военный эксперт назвал возможные цели атаки дронов ВСУ на Москву.

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