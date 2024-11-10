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Военный эксперт назвал возможную цель атаки дронов ВСУ на Москву

Эксперт Дандыкин: целью атаки дронов ВСУ на Москву могли быть аэропорты

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Reuters

Капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин рассказал kp.ru, что ВСУ атаковали Москву с помощью беспилотников, чтобы поразить гражданские аэропорты.

«Прорваться к трем гражданским аэропортам. Военные им достать труднее, они передислоцированы. И дикие заявления Зеленского об открытии киевского аэропорта Борисполь, и Львовского аэропорта — тоже могут быть связаны с этой атакой: мол, русские аэропорты мы погасим, а свои защитим», — поделился эксперт.

Дандыкин уточнил, что ВСУ своей атакой добились лишь временного закрытия воздушных гаваней.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО за утро сбили 70 дронов над Россией.

Утром 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражении атак беспилотников, летевших в сторону столицы. На фоне этого в аэропортах Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В московских аэропортах Внуково и Домодедово в свою очередь ввели план «Ковер».

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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