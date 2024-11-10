Военнообязанные на Украине пожаловались на невозможность отсрочить мобилизацию

Украинские военнообязанные начали массово жаловаться на сбои в национальном приложении «Резерв+», из-за чего они не могут вовремя продлить право на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным журналистов, у большинства военнообязанных право на отсрочку закончилось 9 ноября, и, если они не получат новое подтверждение о наличии такого права, их могут мобилизовать.

В материале «Страна.ua» отмечается, что представленный министерством обороны Украины функционал приложения с предоставлением отсрочки инвалидам и студентам работает со сбоями, а анонсированная бета-версия об отсрочке многодетным родителям не работает совсем.

Отмечается, что сведения о наличии инвалидности «Резерв+» берет из базы данных Пенсионного фонда. Многие инвалиды получили свой статус через органы социальной защиты, однако приложение не подтверждает их право на отсрочку.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 26 октября жители Одессы устроили бунт против сотрудников ТЦК (военкомат на Украине), которые пришли с облавой на местный рынок. 8 ноября стало известно, что украинские военные остановили автобус с футбольной командой и отправили ее участников в ТЦК.

Ранее на Украине захотели мобилизовать еще несколько сотен тысяч человек из-за нехватки пехоты.