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ВС РФ ударили ракетами по Сумской области

Минобороны сообщило, что ВС РФ поразили ракетами позиции ВСУ в Сумской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

ВС РФ поразили ракетами позиции ВСУ (Вооруженных сил Украины) в Сумской области Украины. Об этом говорится в очередной сводке министерства обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области», — сообщили в ведомстве.

По данным РФ, обстреляны были резервы 22-й и 41-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины возле Басовки, Беловоды, Водолаги, Журавки и Павловки.

Также сообщается об ударах по скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 117-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины. Бои шли возле Богдановки, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Колмакова, Кругленького, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Махновки, Михайловки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Новоивановки, Плехово, Свердликово, Старой Сорочины и Черкасского Поречного.

До этого власти Сумской области сообщили о повреждении инфраструктуры в Шосткинском районе.

Ранее появились кадры удара по личному составу и боевой технике ВСУ в Сумской области.

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