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Российские военные уничтожили терминалы Starlink на Купянском направлении

SHOT: российские военные уничтожили терминалы Starlink на Купянском направлении

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Lisi Niesner/Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили несколько терминалов спутниковой связи Starlink на Купянском направлении. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Украинские подразделения на Купянском направлении остались без связи и спутникового интернета после того, как ВС РФ уничтожили несколько терминалов Starlink от Илона Маска», — сообщает канал.

Удар по терминалам Starlink российскими беспилотниками был нанесен в ночь на субботу, 10 ноября, в районе населенного пункта Кучеровка. В радиусе около 2 км подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без возможности использовать спутниковую связь.

Украинская армия использует Starlink с 2022 года.

8 ноября сообщалось, что предприниматель Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре Маск подчеркнул, что продолжит предоставлять Киеву доступ к коммуникационной системе Starlink.

Ранее российская группировка «Запад» уничтожила четыре склада с боеприпасами ВСУ.

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