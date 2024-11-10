Средства ПВО за утро сбили 70 дронов над Россией

Утром 10 ноября над регионами России сбили 70 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Там отметили, что с 7:00 до 10:00 мск 34 беспилотника сбили над территорией Московской области, 14 — над Брянской, по семь – над Орловской и Калужской, шесть — над Курской и два — над Тульской областями.

Утром 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражении атак беспилотников, летевших в сторону столицы. На фоне этого в аэропортах Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В московских аэропортах Внуково и Домодедово в свою очередь ввели план «Ковер».

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских дрона над территориями Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.