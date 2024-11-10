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Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области

Гладков сообщил о пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион за последние сутки.

По его словам, в Белгородском районе села Беловское, Нижний Ольшанец, Устинка и Щетиновка подверглись обстрелу из 12 боеприпасов и атакам трех беспилотников. При ударе дрона по автомобилю в Устинке ранена женщина.

В селе Цаповка Борисовского района был ранен один боец самообороны. В Валуйском округе на въезде в село Старый Хутор на боеприпасе подорвался автомобиль, мужчину спасти не удалось, его жена госпитализирована. В селе Новое Волоконовского района ранены три жителя.

9 ноября в Белгородской области очередным атакам со стороны Украины подверглось село Новое Волоконовского района. В результате атаки ранения получили три мирных жителя. По словам Гладкова, украинский беспилотник сбросил взрывные устройства во двор частного дома, где в это время находились мужчина и женщина.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа.

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