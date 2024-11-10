За сутки несколько жителей Белгородской области пострадали во время атак ВСУ

Как минимум восемь человек получили ранения за сутки в Белгородской области в результате обстрелов и атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, четверо пострадавших находятся в больнице, два из них в тяжелом состоянии. Одного пострадавшего спасти не удалось — машина мужчины подорвалась на мине.

Накануне Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщал, что химический комбинат в городе Алексине Тульской области был атакован десятью беспилотниками — предприятие получило незначительные повреждения. По данным журналистов, один дрон был сбит силами противовоздушной обороны, восемь — упали на территории предприятия, а еще один — на территории Алексинской теплоэлектроцентрали.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны РФ назвало число сбитых за ночь дронов в российских регионах.