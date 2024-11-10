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В Запорожской области заявили о росте площади лесных пожаров из-за обстрелов

ТАСС: площадь лесных пожаров в Запорожской области выросла в 37,5 раза из-за ВСУ

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Украинские войска, используя зажигательные боеприпасы при обстрелах прифронтовых территорий Запорожской области, в этом году спровоцировали пожары на 1,5 тысячи гектаров, что в 37,5 раза больше, чем в 2023 году. Об этом в разговоре с агентством ТАСС заявил исполняющий обязанности министра природы, экологии и недропользования Запорожской области Александр Воробьев.

По его словам, основная масса зафиксированных диспетчерской службой пожаров расположена ближе к линии боевого соприкосновения.

«В этом году мы зафиксировали целенаправленные обстрелы всевозможными боеприпасами зажигательными для того, чтобы как можно большая территория у нас пострадала, сгорела. В этом году это уже порядка 1,5 тыс. гектаров. В прошлом году у нас было порядка 40 гектаров, [в 2024 году] в 37,5 раза больше», — сказал Воробьев.

По словам главы ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести максимальный экологический ущерб региону, в том числе лесному фонду.

2 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на очевидицу сообщало, что украинские войска использовали беспилотные летальные аппараты с зажигательной смесью для атак по жилым домам в Мариновке на территории Донецкой народной республики. По словам собеседницы агентства, из-за атаки загорелась кровля двухэтажного многоквартирного дома, в котором она временно проживала.

Ранее ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во Второй мировой.

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