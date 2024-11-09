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СМИ узнали о бойце ВС РФ, который неделями отбивался от ВСУ, питаясь одним луком

Readovka: боец ВС РФ три недели в одиночку отбивался от ВСУ, питаясь одним луком

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российский военный из Дагестана в течение трех недель в одиночку мешал ВСУ захватить опорный пункт, при этом он питался одним луком. Об этом пишет Telegram-канал Readovka со ссылкой на распространяющееся в сети видео.

Согласно публикации, после шквального огня противника по российским позициям Закарья остался один, так как его сослуживцы перестали выходить на связь.

«В течение трех недель подряд он в соло отбивал все атаки врагов и питался одним только луком, найденным у побежденных ВСУшников», — утверждает Readovka.

По данным издания, российские разведчики обнаружили военного при помощи БПЛА и эвакуировали в безопасное место. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

9 ноября Минобороны РФ сообщило, что российский военный Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми сослуживцев, включая экипаж поврежденной боевой машины, отбив украинский дрон своей рукой.

Ранее боец ВС РФ выжил после восьми ударов дронов-камикадзе.

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