Губернатор Тульской области уточнил последствия атаки беспилотников

В результате атаки украинских беспилотников в городе Алексине Тульской области повреждено остекление нескольких частных домов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что над территорией Тульской области российские силы ПВО пресекли атаку беспилотников. По уточненным данным, в четырех частных домах выбиты окна. Глава городской администрации Павел Федоров выезжал на место и пообщался с жителями.

«Всем будет оказана помощь в замене оконных блоков. Ситуация находится под контролем», — сообщил губернатор.

Перед этим 9 ноября сообщалось, что десять беспилотников атаковали в Алексине химический комбинат, который получил небольшие повреждения. Один беспилотник сбили силы ПВО, восемь — упали на территории предприятия, еще один упал на территории Алексинской ТЭЦ. Повреждено остекление нескольких зданий, а также нескольких частных домов, расположенных рядом с атакованными объектами. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в России за ночь сбили 50 беспилотников.