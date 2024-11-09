Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Тульской области уточнил последствия атаки беспилотников

Миляев: после атаки БПЛА в Алексине повреждены окна в четырех частных домах

close
Валентин Капустин/РИА «Новости»

В результате атаки украинских беспилотников в городе Алексине Тульской области повреждено остекление нескольких частных домов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что над территорией Тульской области российские силы ПВО пресекли атаку беспилотников. По уточненным данным, в четырех частных домах выбиты окна. Глава городской администрации Павел Федоров выезжал на место и пообщался с жителями.

«Всем будет оказана помощь в замене оконных блоков. Ситуация находится под контролем», — сообщил губернатор.

Перед этим 9 ноября сообщалось, что десять беспилотников атаковали в Алексине химический комбинат, который получил небольшие повреждения. Один беспилотник сбили силы ПВО, восемь — упали на территории предприятия, еще один упал на территории Алексинской ТЭЦ. Повреждено остекление нескольких зданий, а также нескольких частных домов, расположенных рядом с атакованными объектами. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в России за ночь сбили 50 беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами