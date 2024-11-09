В Херсонской области убрали мемориал украинскому националисту

Надгробие на могиле украинского националиста и участника так называемой «антитеррористической операции в Донбассе» Виталия Чуприны, захороненного на мемориале воинам Великой Отечественной войны (1941-1945 гг) в Херсонской области, разрушили. Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре жители Алешкинского района Херсонской области составили коллективное обращение с требованием убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ. По данным агентства, после этого обращения неизвестные разбили надгробие могилы Чуприны.

Виталий Чуприн являлся выходцем из села Костогрызово и после 2014 года принимал участие в операциях против мирного населения Донбасса, несогласного со сменой власти в стране.

Украинского военного ликвидировали в 2016 году, а позже похоронили на месте братской могилы воинов ВОВ. При этом жители Алешкинского района заявили, что при создании могилы было разрушено захоронение неизвестного советского солдата.

Ранее украинские военные обстреляли мемориал воинам ВОВ в Белгородской области.