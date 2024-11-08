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В Минобороны отказались заключать контракт с мошенником из Петербурга

«Фонтанка»: МО отказалось заключать контракт с подсудимым из Петербурга

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Представители Минобороны России отказались заключать контракт с подсудимым из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву.

По словам пресс-секретаря, инцидент произошел с россиянином Николаем Антиповым, которому вменяют 22 эпизода мошенничества с автомобилями. По данным издания, фигурант дела перепродавал машины и отдавал владельцам транспорта лишь часть от общей стоимости. Ущерб от преступных действий мужчины составил порядка 13 млн руб.

После осознания ситуации Антипов захотел отправиться в зону спецоперации, заключив контракт с оборонным ведомством. Однако сотрудники МО отказали фигуранту дела в его прошении. Точная причина такого решения неизвестна. Лебедева добавила, что Антипову могли отказать из-за его состояния здоровья.

8 ноября бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» Роман Калмыков и Иван Комаров, которых обвиняли в нападении на женщину в Свердловской области, вышли из СИЗО и уехали в зону проведения СВО.

Ранее в Челябинск с СВО вернулся убийца 17-летней школьницы.

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