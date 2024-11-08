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Российские войска отразили 11 контратак ВСУ в Курской области

МО: ВС России отбили 11 контратак ВСУ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что подразделениями группировки РФ были отражены 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Отмечается, что контратаки отражались в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

Кроме того, была предотвращена попытка прорыва ВСУ через границу РФ в районе населенного пункта Новый Путь.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины потеряли до 80 человек, были уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, четыре боевых бронемашины и четыре автомобиля. Двое бойцов ВСУ сдались в плен.

Днем в пятницу, 8 ноября, Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска освободили еще три населенных пункта в Суджанском районе Курской области. Речь идет о деревнях Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина. Как пишет канал, 7 ноября подразделения ВС РФ спровоцировали ВСУ на контрнаступление, вытащили на себя остатки живой силы и накрыли их плотным огнем.

Ранее в Курской области уничтожили подземный командный пункт ВСУ.

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