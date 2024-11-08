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Три стратегических бомбардировщика США прибыли на британскую авиабазу

Три стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США прибыли на авиабазу в Британии

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U.S. Air Force

Три стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США прибыли за последние дни на авиабазу Фэрфорд в графстве Глостершир на юго-западе Англии. Об этом пишет местная газета Gloucestershire Live.

«Еще один бомбардировщик B-52 приземлился на базе ВВС Фэрфорд в Глостершире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с прилетом еще одного бомбардировщика общее их число на авиабазе достигло трех. Первые два самолета прибыли во вторник, 5 ноября. Ожидается, что еще один, четвертый, самолет прилетит на авиабазу в ближайшие дни.

В начале ноября европейское командование ВВС США (EUCOM) сообщало, что в ближайшие дни США направят в Европу стратегические бомбардировщики для участия в совместных операциях с союзниками по Североатлантическому альянсу (НАТО). Отмечалось, что летные экипажи американских бомбардировщиков будут проходить совместные тренировки и участвовать в операциях с союзниками.

Ранее американский военный журнал предупредил о риске столкновения России и НАТО.

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