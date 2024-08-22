Появилось видео допроса задержанных в Крыму диверсантов

ФСБ показала видеозапись с допросом трех агентов украинской разведки, которые были задержаны в Крыму. Кадры опубликовало РИА Новости.

В ходе допроса все трое задержанных признали свою вину. Они сообщили, что были завербованы Украиной для выполнения заданий. Один из них рассказал, что обучался в Киеве изготовлению самодельных взрывных устройств.

22 августа в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе и Керчи двух граждан России и гражданина Молдавии — агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о Вооруженных силах РФ. Позже всех троих арестовали.

Как утверждают силовики, Главное управление разведки минобороны (ГУР МО) Украины готовило диверсантов для терактов на территории полуострова. В частности, среди целей была насосная станция, обеспечивающая водой Керчь. Также задержанные агенты передавали Киеву информацию о местоположении российской военной техники, средствах противовоздушной обороны и стратегически важных объектах в Крыму. Кроме того, они занимались сбором сведений о высокопоставленных российских военных.

Ранее ФСБ сообщила о задержании украинского агента, запускавшего БПЛА у военных объектов.