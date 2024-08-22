Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео допроса задержанных в Крыму диверсантов

ФСБ показала кадры допроса задержанных в Крыму агентов украинской разведки

ФСБ показала видеозапись с допросом трех агентов украинской разведки, которые были задержаны в Крыму. Кадры опубликовало РИА Новости.

В ходе допроса все трое задержанных признали свою вину. Они сообщили, что были завербованы Украиной для выполнения заданий. Один из них рассказал, что обучался в Киеве изготовлению самодельных взрывных устройств.

22 августа в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе и Керчи двух граждан России и гражданина Молдавии — агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о Вооруженных силах РФ. Позже всех троих арестовали.

Как утверждают силовики, Главное управление разведки минобороны (ГУР МО) Украины готовило диверсантов для терактов на территории полуострова. В частности, среди целей была насосная станция, обеспечивающая водой Керчь. Также задержанные агенты передавали Киеву информацию о местоположении российской военной техники, средствах противовоздушной обороны и стратегически важных объектах в Крыму. Кроме того, они занимались сбором сведений о высокопоставленных российских военных.

Ранее ФСБ сообщила о задержании украинского агента, запускавшего БПЛА у военных объектов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами