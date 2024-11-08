Российская авиация уничтожила базу сирийских боевиков

Российская боевая авиация разбомбила базу боевиков поблизости от Пальмиры в Сирии. Об этом ТАСС заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
«Ударом ВКС России в районе северо-восточнее населенного пункта Пальмира провинции Хомс уничтожен пункт базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», — пояснил Игнасюк.
Он добавил, что в идлибской зоне деэскалации на северо-востоке страны продолжаются обстрелы правительственных войск со стороны террористов, а в районе Эт-Танф боевая авиация США продолжает систематически нарушать воздушное пространство Сирии, незаконно присутствуя в небе над территорией страны.
До этого американские военные обстреляли позиции союзного ополчения на севере Сирии.
28 октября сообщалось, что беспилотники иракских шиитов атаковали расположенную в приграничном сирийском городе Эт-Танф военную базу США и западной коалиции.
Ранее Небензя назвал бесчеловечной политику США в отношении Сирии.