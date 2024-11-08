Российская авиация уничтожила базу сирийских боевиков

Российская боевая авиация разбомбила базу боевиков поблизости от Пальмиры в Сирии. Об этом ТАСС заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«Ударом ВКС России в районе северо-восточнее населенного пункта Пальмира провинции Хомс уничтожен пункт базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», — пояснил Игнасюк.

Он добавил, что в идлибской зоне деэскалации на северо-востоке страны продолжаются обстрелы правительственных войск со стороны террористов, а в районе Эт-Танф боевая авиация США продолжает систематически нарушать воздушное пространство Сирии, незаконно присутствуя в небе над территорией страны.

До этого американские военные обстреляли позиции союзного ополчения на севере Сирии.

28 октября сообщалось, что беспилотники иракских шиитов атаковали расположенную в приграничном сирийском городе Эт-Танф военную базу США и западной коалиции.

Ранее Небензя назвал бесчеловечной политику США в отношении Сирии.