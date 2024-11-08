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МЧС РФ эвакуировало почти сто россиян из Ливана

МЧС РФ эвакуировало 89 россиян из Ливана на фоне боевых действий

МЧС РФ эвакуировало 89 россиян из Ливана на фоне боевых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

«На родину вернулись 89 граждан России, в том числе женщины и дети, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за интенсивных боевых действий на территории страны пребывания», — сообщили в ведомстве.

Россияне прилетели в аэропорт Домодедово из Бейрута.

До этого спецборт МЧС вывез из Бейрута семьи российских дипломатов.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее Путин заявил о необходимости скорейшего прекращения огня на Ближнем Востоке.

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Операция Израиля в Ливане
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