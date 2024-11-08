МЧС РФ эвакуировало почти сто россиян из Ливана

МЧС РФ эвакуировало 89 россиян из Ливана на фоне боевых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

«На родину вернулись 89 граждан России, в том числе женщины и дети, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за интенсивных боевых действий на территории страны пребывания», — сообщили в ведомстве.

Россияне прилетели в аэропорт Домодедово из Бейрута.

До этого спецборт МЧС вывез из Бейрута семьи российских дипломатов.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее Путин заявил о необходимости скорейшего прекращения огня на Ближнем Востоке.