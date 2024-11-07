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Средства ПВО пресекли атаку украинского беспилотника в российском регионе

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Брянской областью

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны сбили крылатый беспилотник ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытка украинских войск осуществить террористическую атаку произошла вечером 7 ноября. Средства ПВО перехватили дрон около 18:40 мск.

7 ноября ВСУ нанесли удары дронами по двум населенным пунктам в Белгородской области, из-за чего в Шебекинском городском округе женщина получила ранения. В результате еще трех атак беспилотников и удара ракетой в Шебекино были выбиты окна в одной из квартир, а также повреждены инфраструктурные объекты и легковой автомобиль.

В то же время в селе Реляховка в Краснояружском районе беспилотник атаковал линию электропередачи, из-за чего нарушено энергоснабжение в пяти населенных пунктах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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