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Над Брянской областью уничтожили реактивный дрон ВСУ

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили украинский БПЛА самолетного типа

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kalashnikovgroup.ru

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружили и уничтожили российские средства противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что это был реактивный дрон самолетного типа. По словам Богомаза, в момент атаки никто из мирных жителей не пострадал, разрушений также не зафиксировали. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Вечером в четверг, 7 ноября, обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли в Калужской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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