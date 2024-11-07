В Калужской области нашли обломки украинского дрона

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что опасную находку обнаружили в Хвастовичском районе.

«На месте работает оперативная группа», — написал Шапша.

Он напомнил, что после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) иногда местные жители находят обломки вражеских БПЛА. Губернатор призвал местных жителей быть особенно внимательными и при обнаружении подозрительных предметов сразу же информировать экстренные службы, и ни в коем случае не трогать обломки.

Утром 7 ноября Минобороны сообщило, что военные РФ за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, 14 дронов были уничтожены над Воронежской областью, один — над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.